Marché d’été à la ferme du Pré Bois Le Pré Bois Saint-Malo
mardi 14 juillet 2026 · Le Pré Bois · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Marché d’été à la ferme du Pré Bois
Le Pré Bois Ferme du Pré Bois Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:30:00
fin : 2026-07-14 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Marché d’été à la ferme pré-bois tous les mardis de l’été. .
Le Pré Bois Ferme du Pré Bois Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 79 80
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English :
L’événement Marché d’été à la ferme du Pré Bois Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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