Marché d’été à la ferme du Pré Bois Le Pré Bois Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Marché d’été à la ferme du Pré Bois

Le Pré Bois Ferme du Pré Bois Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:30:00

fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Marché d’été à la ferme pré-bois tous les mardis de l’été. .

Le Pré Bois Ferme du Pré Bois Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 79 80

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English :

L’événement Marché d’été à la ferme du Pré Bois Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel