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AGENDA · Vittel

Marché d’été Dolce Vittel Vittel

mercredi 19 août 2026 · Vittel

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place de Gaulle
Ville
88800 Vittel
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Vittel

Marché d’été Dolce Vittel

Place de Gaulle Vittel Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-23 23:59:00

Date(s) :
2026-08-19

Marché d’été
Animations musicales
ArtisansTout public
0  .

Place de Gaulle Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 30 68 41 78  cyrielle.dalia@hotmail.fr

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English :

Summer Market
Live Music
Artisans

L’événement Marché d’été Dolce Vittel Vittel a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

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