AGENDA · Vittel
Marché d’été Dolce Vittel Vittel
mercredi 19 août 2026 · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Marché d’été Dolce Vittel
Place de Gaulle Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-23 23:59:00
Date(s) :
2026-08-19
Marché d’été
Animations musicales
ArtisansTout public
0 .
Place de Gaulle Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 30 68 41 78 cyrielle.dalia@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Summer Market
Live Music
Artisans
L’événement Marché d’été Dolce Vittel Vittel a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
À voir aussi à Vittel (Vosges)
- Course d’orientation urbaine Vittel 16 août 2026
- Concert les 4 saisons de Vivaldi Parc de Vittel face au Palais des Congrès Vittel 16 août 2026
- Salon des collectionneurs Salle du Moulin Vittel 30 août 2026
- Concours national de chevaux ardennais Vittel 5 septembre 2026
- Ballet Carmen Vittel 26 septembre 2026