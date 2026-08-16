Informations pratiques

Vittel

Marché d’été Dolce Vittel

Place de Gaulle Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-23 23:59:00

Date(s) :

2026-08-19

Marché d’été

Animations musicales

ArtisansTout public

0 .

Place de Gaulle Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 30 68 41 78 cyrielle.dalia@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Market

Live Music

Artisans

L’événement Marché d’été Dolce Vittel Vittel a été mis à jour le 2026-08-13 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE