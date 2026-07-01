Marché d’été du jeudi au camping à Ambrières-les-Vallées Camping le Parc de Vaux Ambrières-les-Vallées

jeudi 16 juillet 2026 · Camping le Parc de Vaux · Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Marché d’été du jeudi au camping à Ambrières-les-Vallées

Camping le Parc de Vaux 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27

De 17h à 20h Marché d’été en soirée avec des artisans et producteurs locaux

Le Camping de Vaux propose à tous, vacanciers et habitants, de découvrir les producteurs et les artisans locaux. .

Camping le Parc de Vaux 35 rue des Colverts Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 90 25 contact@parcdevaux.com

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English :

From 5pm to 8pm Summer evening market with local artisans and producers

L’événement Marché d’été du jeudi au camping à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-07-10 par Bocage Mayennais Tourisme