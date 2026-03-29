Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Rue Gaston Courmouls Houlés Mazamet
Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Rue Gaston Courmouls Houlés Mazamet lundi 16 novembre 2026.
Mazamet
Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet
Rue Gaston Courmouls Houlés Halle couverte Mazamet Tarn
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-16 07:30:00
fin : 2026-03-29 12:30:00
Date(s) :
2026-11-16
Une pause dominicale gourmande et festive à ne pas manquer !
Animations tous les dimanches assurées par des associations locales.
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Rue Gaston Courmouls Houlés Halle couverte Mazamet 81200 Tarn Occitanie +33 5 63 61 02 55
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English : Winter market in the covered Hall of Mazamet
A gourmet Sunday break not to be missed!
L’événement Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Mazamet a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet