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Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Rue Gaston Courmouls Houlés Mazamet

Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Rue Gaston Courmouls Houlés Mazamet lundi 16 novembre 2026.

Lieu : Rue Gaston Courmouls Houlés

Adresse : Halle couverte

Ville : 81200 Mazamet

Département : Tarn

Début : 2026-11-16T07:30:00

Fin : 2026-03-29T12:30:00

Heure de début : 07:30:00

Tarif :

Mazamet

Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet

Rue Gaston Courmouls Houlés Halle couverte Mazamet Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-16 07:30:00
fin : 2026-03-29 12:30:00

Date(s) :
2026-11-16

Une pause dominicale gourmande et festive à ne pas manquer !
Animations tous les dimanches assurées par des associations locales.
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Rue Gaston Courmouls Houlés Halle couverte Mazamet 81200 Tarn Occitanie +33 5 63 61 02 55 

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English : Winter market in the covered Hall of Mazamet

A gourmet Sunday break not to be missed!

L’événement Marché d’Hiver à la Halle de Mazamet Mazamet a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet

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