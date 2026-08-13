Marché d’hiver d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Les Halles Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Marché d’hiver d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée

Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Marché d’hiver d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée

Venez découvrir les dernières créations des artisans locaux et dénicher vos derniers cadeaux pour Noël.

Entrée libre .

Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr

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English :

Winter Market for Local Art and Crafts in Beaufort-en-Vallée

L’événement Marché d’hiver d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert