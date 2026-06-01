Marché du CIVAM – Ferme du Héron – Bongâto, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq
Marché du CIVAM – Ferme du Héron – Bongâto, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq dimanche 7 juin 2026.
Marché du CIVAM – Ferme du Héron – Bongâto Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme du Héron Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Le marché est organisé au bord du lac du Héron à Villeneuve-d’Ascq, sous le préau de la ferme du Héron, où réside aussi le point accueil du Relais Nature du Val de Marque.
A chaque édition, le public est au rendez vous, faisant de ce marché le plus fréquenté du CIVAM avec des records d’affluence qui nous font tellement plaisir ! Que vous nous découvriez par hasard au détour d’une balade autour du lac ou que vous ayez minutieusement noté nos dates de rendez-vous : nous vous remercions pour ces moments d’échanges, de partage et de convivialité autour du thème fédérateur des bons produits fermiers !
Marché organisé avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la MEL et de la ville de Villeneuve d’Ascq
Alice, pâtissière vous propose au travers de Bongâto des pâtisseries et biscuits élaborés à partir d’ingrédients au maximum locaux, issus de l’Agriculture Biologique ou raisonnée et respectueux des producteurs et de la Planète. Commandez sur le site www.bongato-patisserie.fr et venez retirer votre commande, au moins 48h après, directement au laboratoire à Mons en Pévèle. Je réalise également des buffets gourmands pour les entreprises.
Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.bongato-patisserie.fr »}]
Marché du CIVAM à la Ferme du Héron
DR
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