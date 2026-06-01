Marché du CIVAM – Ferme du Héron – EARL de Montorgueil, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq
Marché du CIVAM – Ferme du Héron – EARL de Montorgueil, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq dimanche 7 juin 2026.
Marché du CIVAM – Ferme du Héron – EARL de Montorgueil Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme du Héron Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Le marché est organisé au bord du lac du Héron à Villeneuve-d’Ascq, sous le préau de la ferme du Héron, où réside aussi le point accueil du Relais Nature du Val de Marque.
A chaque édition, le public est au rendez vous, faisant de ce marché le plus fréquenté du CIVAM avec des records d’affluence qui nous font tellement plaisir ! Que vous nous découvriez par hasard au détour d’une balade autour du lac ou que vous ayez minutieusement noté nos dates de rendez-vous : nous vous remercions pour ces moments d’échanges, de partage et de convivialité autour du thème fédérateur des bons produits fermiers !
Marché organisé avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la MEL et de la ville de Villeneuve d’Ascq
En agriculture biologique depuis 1996, nous produisons des pommes de variétés anciennes
et transformons nos pommes en jus et cidre.
La particularité de notre verger et qu’il est en haute tige, sans traitement et nous n’avons que des variétés anciennes.
Nous sommes également éleveur laitier.
Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France
Marché du CIVAM à la Ferme du Héron
DR
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