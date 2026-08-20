Marché du CIVAM – Ferme du Héron, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 4 octobre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Marché du CIVAM – Ferme du Héron Dimanche 4 octobre, 10h00 Ferme du Héron Nord
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00
Le marché du CIVAM revient à la Ferme du Héron le dimanche 4 octobre 2026, de 10h à 17h.
Ce marché réunit des agriculteurs et artisans engagés, adhérents à une charte garantissant la qualité des produits, leur origine locale et le respect de pratiques responsables. Il valorise les savoir-faire paysans, les productions fermières et les circuits courts.
Situé à proximité du lac du Héron, ce rendez-vous est l’un des marchés les plus fréquentés du territoire, offrant un cadre naturel idéal pour rencontrer les producteurs et découvrir des produits de qualité.
Stationnement : parking de la ferme Petitprez (Quanta).
Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France
Marché du CIVAM dimanche 4 octobre 2026, de 10h à 17h à la Ferme du Héron. Produits fermiers locaux, artisans et savoir-faire paysans au cœur de la nature.
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