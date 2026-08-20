Marché du CIVAM – Ferme du Héron, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Marché du CIVAM – Ferme du Héron Dimanche 15 novembre, 10h00 Ferme du Héron Nord

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T17:00:00+01:00

Le marché du CIVAM revient à la Ferme du Héron le dimanche 15 novembre 2026, de 10h à 17h.

Ce marché réunit des agriculteurs et artisans engagés, adhérents à une charte garantissant la qualité des produits, leur origine locale et le respect de pratiques responsables. Il valorise les savoir-faire paysans, les productions fermières et les circuits courts.

Situé à proximité du lac du Héron, ce rendez-vous est l’un des marchés les plus fréquentés du territoire, offrant un cadre naturel idéal pour rencontrer les producteurs et découvrir des produits de qualité.

Stationnement : parking de la ferme Petitprez (Quanta).

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM dimanche 15 novembre 2026, de 10h à 17h à la Ferme du Héron. Produits fermiers locaux, artisans et savoir-faire paysans au cœur de la nature.