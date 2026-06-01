Marché du CIVAM – Ferme du Héron – HORTUS & Sauvageonnes, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Marché du CIVAM – Ferme du Héron – HORTUS & Sauvageonnes Dimanche 7 juin, 10h00 Ferme du Héron Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le marché est organisé au bord du lac du Héron à Villeneuve-d’Ascq, sous le préau de la ferme du Héron, où réside aussi le point accueil du Relais Nature du Val de Marque.

A chaque édition, le public est au rendez vous, faisant de ce marché le plus fréquenté du CIVAM avec des records d’affluence qui nous font tellement plaisir ! Que vous nous découvriez par hasard au détour d’une balade autour du lac ou que vous ayez minutieusement noté nos dates de rendez-vous : nous vous remercions pour ces moments d’échanges, de partage et de convivialité autour du thème fédérateur des bons produits fermiers !

Marché organisé avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la MEL et de la ville de Villeneuve d’Ascq

Hortus, en latin, c’est le jardin, celui que l’on cultive. Je cultive un jardin en agriculture biologique où y poussent des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Les sauvageonnes ce sont les plantes sauvages, celles que l’on appelle parfois « mauvaises herbes » simplement parce qu’elles poussent là où on ne le désire pas ! Je cueille ces sauvageonnes dans des lieux préservés de la métropole lilloise. Mon travail est manuel, de la culture à la récolte des plantes et jusqu’au produit fini. Je propose une gamme de confits et sirops de plantes, des tisanes, des aromates et des fleurs comestibles séchées pour la décoration culinaire. Je sèche les plantes dans un séchoir à basse température pour préserver toutes leurs vertus et leurs qualités gustatives. J’aime à surprendre par des parfums et saveurs inattendues !

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Marché du CIVAM à la Ferme du Héron

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