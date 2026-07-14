Informations pratiques

Saint-Point

Marché du Lac

La guinguette du lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Tous les mardis soirs de juillet et août venez fláner dans une ambiance conviviale et estivale.

Artisans et producteurs locaux, créateurs, gpurmandises et idées cadeaux vous attendent au coeur du camping. Un moment idéal pour découvrir les saveurs de la région, faire le plein de bons produits, et de profiter d’une belle soirée en plein air !

Le marché est ouvert a tous vacanciers, locaux et visiteurs de passage. .

La guinguette du lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 71 38 62 contact@campingdulacbourgogne.com

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English : Marché du Lac

L’événement Marché du Lac Saint-Point a été mis à jour le 2026-07-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III