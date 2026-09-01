Marché du livre d’occasion et affiches Parvis de la mairie Place Pierre Messmer Sarrebourg
dimanche 20 septembre 2026 · Parvis de la mairie Place Pierre Messmer · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Marché du livre d’occasion et affiches
Parvis de la mairie Place Pierre Messmer En cas de pluie à la bibliothèque Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La bibliothèque, en partenariat avec l’association Le Coeur au pied et le Cinésar, organise son traditionnel marché du livre et d’affiches dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
En fin de matinée, profitez d’un apéro concert de l’ensemble de guitares d’accompagnement du CRIS, suivi de la remise des prix du concours de lecture de l’été. Toute personne désirant vendre ses livres d’occasion peut s’inscrire directement à la bibliothèque. Venez nombreux !Tout public
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Parvis de la mairie Place Pierre Messmer En cas de pluie à la bibliothèque Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52 sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr
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English :
The library, in partnership with the association Le Coeur au pied and Cinésar, is organizing its traditional book and poster fair as part of European Heritage Days.
At the end of the morning, enjoy an aperitif concert by the CRIS guitar ensemble, followed by the awards ceremony for the summer reading contest. Anyone wishing to sell their used books can register directly at the library. We hope to see many of you there!
L’événement Marché du livre d’occasion et affiches Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-22 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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