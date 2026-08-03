Marché du livre d’occasion et ancien Port de St Goustan Auray

Informations pratiques

Auray

Marché du livre d’occasion et ancien

Port de St Goustan Place Saint-Sauveur Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:00:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Marché du livre d’occasion et ancien

Depuis, maintenant près de 20 ans, l’A.B.B.S organise un marché hebdomadaire sur les quais de Saint-Goustan.

Toute la journée, le lundi, promeneurs et collectionneurs peuvent trouver sur nos différents stands livres anciens et d’occasion, vinyles, cartes postales anciennes, gravures et affiches… bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Venez découvrir nos ouvrages et souvenirs du passé tout en passant un moment de détente en flânant au rythme calme de la rivière du Loch. .

Port de St Goustan Place Saint-Sauveur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 31 44 90 48

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English :

L’événement Marché du livre d’occasion et ancien Auray a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon