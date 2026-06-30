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Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette

samedi 11 juillet 2026 · Parc Saincthorent, La Cellette 23350 · La Cellette

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Parc Saincthorent, La Cellette 23350
Adresse
La Cellette
Ville
La Cellette

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette Samedi 11 juillet, 09h00

Marché de producteurs et artisans locaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T12:00:00.000+02:00

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Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette La Cellette


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