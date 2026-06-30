samedi 11 juillet 2026 · Parc Saincthorent, La Cellette 23350 · La Cellette

Informations pratiques

Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette Samedi 11 juillet, 09h00

Marché de producteurs et artisans locaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T12:00:00.000+02:00

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Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette La Cellette



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