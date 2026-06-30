AGENDA · La Cellette
Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette
samedi 11 juillet 2026 · Parc Saincthorent, La Cellette 23350 · La Cellette
Informations pratiques
Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette Samedi 11 juillet, 09h00
Marché de producteurs et artisans locaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T12:00:00.000+02:00
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Parc Saincthorent, La Cellette 23350 La Cellette La Cellette
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