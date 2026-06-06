Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette
Marché du Panier de Poucet Parc Saincthorent La Cellette samedi 13 juin 2026.
Marché de producteurs et artisans locaux sur le thème de la Farandole des tartes, avec vente de tartes. Dès 10h, concert de Paola Aviles présenté par le Piou Piou festival en avant-première de son festival de La Cellette du 26 au 28 juin. Buvette et pizzas.
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