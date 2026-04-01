Béziers

MARCHÉ DU PRINTEMPS

40 rue Raoul Bayou Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Envie de profiter pleinement du printemps ? La résidence Les Feuillantines vous invite à son Marché du Printemps, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez flâner entre les différents stands et découvrir une variété d’exposants.

À l’occasion du retour des beaux jours, la résidence Les Feuillantines vous invite à son Marché du Printemps ! Une journée conviviale et ouverte à tous, placée sous le signe de la découverte, des rencontres et de la bonne humeur. Dans une ambiance conviviale et fleurie, venez flâner entre les stands d’artisans, d’horticulteurs, de producteurs alimentaires et d’associations locales. De quoi profiter pleinement de l’esprit printanier ! Un moment à partager en famille ou entre amis, au cœur d’un marché vivant et coloré. .

40 rue Raoul Bayou Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 83 90 animation@feuillantine-orb.com

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English :

Looking to make the most of spring? Les Feuillantines invites you to its Spring Market, in a warm and friendly atmosphere. Come and stroll between the different stalls and discover a variety of exhibitors.

L’événement MARCHÉ DU PRINTEMPS Béziers a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34