Mers-les-Bains

Marché du Printemps

Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

Organisé par l’association Festi’Mers.

Organisé par l’association Festi’Mers. .

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 82 71 90 72

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English :

Organized by the Festi’Mers association.

L’événement Marché du Printemps Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS