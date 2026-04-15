Marché du terroir au château du Grand Jardin, Château du Grand Jardin, Joinville

Marché du terroir au château du Grand Jardin Dimanche 7 juin, 11h00 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le rendez-vous des gourmands et des curieux.

Découvrez des produits locaux cultivés et des créations artisanales élaborées avec savoir-faire, avec, en invitée d’honneur, la fraise de Joinville dans tous ses états !

Buvette sur place en continu.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/visites-activites/plus-beaux-chateaux/grand-jardin/ Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance de Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées.

Le rendez-vous des gourmands et des curieux.

©Agence d’attractivité de la Haute-Marne