Marché en circuit court Sainte-Eulalie
Marché en circuit court Sainte-Eulalie dimanche 11 janvier 2026.
Sainte-Eulalie
Marché en circuit court
Cour de la mairie Sainte-Eulalie Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 09:30:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-01-11 2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13
Tous les 2ème dimanche du mois, un marché en circuit court se tiendra en matinée dans la cour de la mairie…
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Cour de la mairie Sainte-Eulalie 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 69 21 03 m.eulalie@wanadoo.fr
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English : Market of Sainte-Eulalie
Every 2nd Sunday of the month, a short circuit market will be held in the morning …
L’événement Marché en circuit court Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays de Salers
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