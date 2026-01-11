Sainte-Eulalie

Marché en circuit court

Cour de la mairie Sainte-Eulalie Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 09:30:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-01-11 2026-02-08 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-10 2026-06-14 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08 2026-12-13

Tous les 2ème dimanche du mois, un marché en circuit court se tiendra en matinée dans la cour de la mairie…

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Cour de la mairie Sainte-Eulalie 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 69 21 03 m.eulalie@wanadoo.fr

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English : Market of Sainte-Eulalie

Every 2nd Sunday of the month, a short circuit market will be held in the morning …

L’événement Marché en circuit court Sainte-Eulalie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays de Salers