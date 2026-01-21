Marché Estival Sidiailles animé par Naco Toma Ca Sidiailles

Marché Estival Sidiailles animé par Naco Toma Ca

Venez flâner au marché estival et profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et colorée au cœur de l’été !

Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers de la place de l’église. Terroir et artisanat, animations et jeux… Buvette et petite restauration proposées sur place. Concert NAco Toma Ca, gipsy!. Gratuit ! Marché de 17h à 20h30. .

bourg Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire atelierducoin18@gmail.com

Come and enjoy the warm, festive and colourful atmosphere of the summer market!

