Marché Estival Sidiailles Soirée DJ Sidiailles
Marché Estival Sidiailles Soirée DJ Sidiailles mercredi 12 août 2026.
Marché Estival Sidiailles Soirée DJ
bourg Sidiailles Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12 20:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Venez flâner au marché estival et profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et colorée au cœur de l’été !
Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers de la place de l’église. Terroir et artisanat, animations et jeux … Buvette et petite restauration proposées sur place. Gratuit ! Marché de 17h à 20h30. .
bourg Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire atelierducoin18@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the warm, festive and colourful atmosphere of the summer market!
L’événement Marché Estival Sidiailles Soirée DJ Sidiailles a été mis à jour le 2026-01-21 par OT CHATEAUMEILLANT