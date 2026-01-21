Marché Estival Sidiailles Soirée DJ

bourg Sidiailles Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez flâner au marché estival et profiter d’une ambiance chaleureuse, festive et colorée au cœur de l’été !

Sidiailles fait son festival au marché sous les marronniers de la place de l’église. Terroir et artisanat, animations et jeux … Buvette et petite restauration proposées sur place. Gratuit ! Marché de 17h à 20h30. .

bourg Sidiailles 18270 Cher Centre-Val de Loire atelierducoin18@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the warm, festive and colourful atmosphere of the summer market!

L’événement Marché Estival Sidiailles Soirée DJ Sidiailles a été mis à jour le 2026-01-21 par OT CHATEAUMEILLANT