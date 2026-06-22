Marché et campement médiéval à Condé/Escaut Valenciennes

Valenciennes

Marché et campement médiéval à Condé/Escaut

rue Henri Martrice Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Oyez, oyez ! Remontez le temps le temps d’un week-end et plongez au cœur de l’époque médiévale à la Base Nature et de Loisirs. L’Association de campements médiévaux vous invite à vivre une immersion historique unique, rythmée par de nombreuses animations pour toute la famille.

Au programme de ces deux journées festives

– Campements médiévaux Découvrez la vie quotidienne d’autrefois à travers la reconstitution historique de campements d’époque.

– Artisanat d’art Rencontrez des artisans passionnés et observez les démonstrations de travail traditionnel du bois, du blé et du cuir.

– Contes et légendes Laissez-vous envoûter par les récits captivants de Fabulore le conteur, confortablement installé dans sa tente médiévale.

– Pour les enfants Un château gonflable sera à disposition pour le plus grand bonheur des petits chevaliers et gentes dames.

Le samedi soir à 22h, ne manquez pas le grandiose Spectacle de feu présenté par la célèbre Compagnie du Clan d’Alfheim. Une performance visuelle et pyrotechnique magique qui illuminera la nuit !

Oyez, oyez ! Remontez le temps le temps d’un week-end et plongez au cœur de l’époque médiévale à la Base Nature et de Loisirs. L’Association de campements médiévaux vous invite à vivre une immersion historique unique, rythmée par de nombreuses animations pour toute la famille.

Au programme de ces deux journées festives

– Campements médiévaux Découvrez la vie quotidienne d’autrefois à travers la reconstitution historique de campements d’époque.

– Artisanat d’art Rencontrez des artisans passionnés et observez les démonstrations de travail traditionnel du bois, du blé et du cuir.

– Contes et légendes Laissez-vous envoûter par les récits captivants de Fabulore le conteur, confortablement installé dans sa tente médiévale.

– Pour les enfants Un château gonflable sera à disposition pour le plus grand bonheur des petits chevaliers et gentes dames.

Le samedi soir à 22h, ne manquez pas le grandiose Spectacle de feu présenté par la célèbre Compagnie du Clan d’Alfheim. Une performance visuelle et pyrotechnique magique qui illuminera la nuit ! .

rue Henri Martrice Valenciennes 59163 Nord Hauts-de-France

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English :

Hear ye, hear ye! Step back in time for a weekend and immerse yourself in the heart of the Middle Ages at the Base Nature et de Loisirs. The Medieval Camp Association invites you to experience a unique historical immersion, featuring a variety of activities for the whole family.

On the agenda for these two festive days:

– Medieval Camps: Discover daily life from days gone by through historical reenactments of period camps.

– Artisan Crafts: Meet passionate artisans and watch demonstrations of traditional woodworking, weaving, and leatherworking.

– Tales and Legends: Let yourself be enchanted by the captivating stories of Fabulore the storyteller, comfortably settled in his medieval tent.

– For Kids: A bouncy castle will be available to the delight of little knights and noble ladies.

On Saturday evening at 10 p.m., don’t miss the spectacular fire show presented by the famous Compagnie du Clan d’Alfheim. A magical visual and pyrotechnic performance that will light up the night!

L’événement Marché et campement médiéval à Condé/Escaut Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Valenciennes