Beaulieu-sur-Loire

Marché et cavalcade de Noël

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 17:30:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Le vendredi 19 décembre, le marché de Noël du Comité des fêtes de Beaulieu-sur-Loire vous attend à partir de 17h30, dans la cour et la salle des fêtes. Dès 18h30, défilé magique du Père Noël accompagné de la fanfare dans les rues du bourg. Profitez de friandises, chocolat et vin chaud offerts !

Le vendredi 19 décembre, Beaulieu-sur-Loire se transforme en un véritable village de Noël. Dès 17h30, direction le marché de Noël installé dans la cour et la salle des fêtes par le Comité des fêtes. À partir de 18h30, le Père Noël, accompagné de la fanfare, défilera dans les rues du bourg, apportant une touche festive et joyeuse à l’événement. Des friandises seront distribuées aux petits comme aux grands, et du chocolat chaud ainsi que du vin chaud réchaufferont les cœurs. Ce moment convivial sera l’occasion idéale pour profiter des animations, découvrir les stands de Noël, et passer un agréable moment en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et festive. Un événement à ne pas manquer pour plonger dans la magie de Noël et préparer les fêtes dans la bonne humeur. .

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 63 06 58 cdf2beaulieu@yahoo.fr

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English :

On Friday December 20th, the Comité des fêtes de Beaulieu-sur-Loire’s Christmas market awaits you from 5.30pm, in the courtyard and village hall. Starting at 6:30pm, Santa Claus will take to the streets of the village, accompanied by a brass band. Enjoy free sweets, mulled wine and chocolate!

L’événement Marché et cavalcade de Noël Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX