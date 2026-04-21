Marche et Stands de prévention dépistages TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

Marche et Stands de prévention dépistages

TRIE-SUR-BAISE Place des Carmes Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-05-05 13:00:00

Date(s) :

2026-05-05

9h Parcours de 5km, collation offerte, place des Carmes.

Stands de prévention dépistages informations, plus de 15 acteurs en santé.

Halle aux porcs Dépistage cancers col de l’utérus 07 50 75 09 69, Van Ados, Unité mobile addictions.

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TRIE-SUR-BAISE Place des Carmes Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 06 09

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English :

9am 5km run, snack offered, Place des Carmes.

Stands for prevention screening information, more than 15 health professionals.

Halle aux porcs: cervical cancer screening 07 50 75 09 69, Van Ados, Unité mobile addictions.

L’événement Marche et Stands de prévention dépistages Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65