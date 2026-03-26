Vide grenier TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Vide grenier

TRIE-SUR-BAISE Halle aux porcs Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tarif 2 euros le mètre part tranche de 5 mètre.

Installation dé 6 h du matin.

WC.

Buvette et restauration sur place.

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TRIE-SUR-BAISE Halle aux porcs Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 44 15 95

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English :

Price 2 euros per metre in 5-metre increments.

Installation from 6 am.

WC.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide grenier Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65