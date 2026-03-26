Vide grenier TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Vide grenier TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier
TRIE-SUR-BAISE Halle aux porcs Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tarif 2 euros le mètre part tranche de 5 mètre.
Installation dé 6 h du matin.
WC.
Buvette et restauration sur place.
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TRIE-SUR-BAISE Halle aux porcs Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 44 15 95
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English :
Price 2 euros per metre in 5-metre increments.
Installation from 6 am.
WC.
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide grenier Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-03-23 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65
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