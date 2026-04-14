L’emploi près de chez vous TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Trie-sur-Baïse

L’emploi près de chez vous

TRIE-SUR-BAISE Monastère des Carmes Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 09:30:00

fin : 2026-05-07 12:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Rencontrez les employeurs du Pays de Trie et du Magnoac.

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TRIE-SUR-BAISE Monastère des Carmes Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 06 09

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English :

Meet the employers of the Pays de Trie et du Magnoac.

L’événement L’emploi près de chez vous Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65