Marche et VTT Salle polyvalente Bagneux
Marche et VTT Salle polyvalente Bagneux dimanche 26 avril 2026.
Bagneux
Marche et VTT
Salle polyvalente 2 Grand Rue Bagneux Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Gym’Fizz vous propose deux circuits spécialement conçus pour les passionnés de marche et de VTT.Ces parcours, adaptés à tous les niveaux, sont l’occasion idéale de profiter de la nature tout en pratiquant une activité physique dans une ambiance conviviale
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Salle polyvalente 2 Grand Rue Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 99 88 80
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English :
Gym?Fizz offers two routes specially designed for walking and mountain biking enthusiasts, suitable for all levels of ability, providing the ideal opportunity to enjoy nature while exercising in a friendly atmosphere
L’événement Marche et VTT Bagneux a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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