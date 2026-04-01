Marche et VTT Salle polyvalente Bagneux

Bagneux

Marche et VTT

Salle polyvalente 2 Grand Rue Bagneux Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Gym’Fizz vous propose deux circuits spécialement conçus pour les passionnés de marche et de VTT.Ces parcours, adaptés à tous les niveaux, sont l’occasion idéale de profiter de la nature tout en pratiquant une activité physique dans une ambiance conviviale

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Salle polyvalente 2 Grand Rue Bagneux 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 99 88 80

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English :

Gym?Fizz offers two routes specially designed for walking and mountain biking enthusiasts, suitable for all levels of ability, providing the ideal opportunity to enjoy nature while exercising in a friendly atmosphere

L’événement Marche et VTT Bagneux a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région