Éguzon-Chantôme

Marché fermier à Eguzon

2 Rue de la Gare Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Marché fermier de l’été dans les douves du château.

La commune d’Eguzon invite les habitants et les visiteurs à découvrir les saveurs authentiques du terroir lors de ses traditionnels marchés de producteurs de pays. Tous les vendredis de 17h à 20h, sous les douves du château, ces marchés estivaux sont l’occasion idéale de faire le plein de produits locaux. .

2 Rue de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04

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English :

Summer farmers’ market in the castle moat.

L’événement Marché fermier à Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse