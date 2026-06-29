Marché fermier à Eguzon Éguzon-Chantôme
Marché fermier à Eguzon Éguzon-Chantôme vendredi 3 juillet 2026.
Éguzon-Chantôme
Marché fermier à Eguzon
2 Rue de la Gare Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Marché fermier de l’été dans les douves du château.
La commune d’Eguzon invite les habitants et les visiteurs à découvrir les saveurs authentiques du terroir lors de ses traditionnels marchés de producteurs de pays. Tous les vendredis de 17h à 20h, sous les douves du château, ces marchés estivaux sont l’occasion idéale de faire le plein de produits locaux. .
2 Rue de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04
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English :
Summer farmers’ market in the castle moat.
L’événement Marché fermier à Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de la Creuse
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