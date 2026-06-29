Éguzon-Chantôme

Pêche à l’écrevisse

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les animations de l’été Initiation à la pêche à l’écrevisse.

Sortez des sentiers battus en participant à l’initiation pêche aux écrevisses: une activité phare dans la Vallée de la Creuse ! Accompagné par l’association de pêche La Vandèze, nous vous proposons un moment pédagogique autour de l’écrevisse avant de vous lancer à la pêche sur les ruisseaux. 5 .

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer Activities: An Introduction to Crayfish Fishing.

L’événement Pêche à l’écrevisse Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Creuse