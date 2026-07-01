Marché Fermier Nocturne à Fons Fons
mardi 21 juillet 2026 · Fons
Informations pratiques
Fons
Marché Fermier Nocturne à Fons
Le Bourg Fons Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Venez découvrir les produits locaux et partager un bon repas en musique ! Produits exclusivement du terroir fruits, légumes, fromages, vins, charcuterie, huile de noix, safran, etc.
Venez découvrir les produits locaux et partager un bon repas en musique ! Produits exclusivement du terroir fruits, légumes, fromages, vins, charcuterie, huile de noix, safran, etc.
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Le Bourg Fons 46100 Lot Occitanie artellis.fons46@gmail.com
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English :
Come discover local products and enjoy a delicious meal accompanied by music! Exclusively local products: fruits, vegetables, cheeses, wines, cured meats, walnut oil, saffron, and more.
L’événement Marché Fermier Nocturne à Fons Fons a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Lacapelle Marival
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