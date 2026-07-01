Marché Festif Bio & local / Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois
vendredi 24 juillet 2026 · Boult-aux-Bois
Informations pratiques
Boult-aux-Bois
Marché Festif Bio & local / Boult-aux-Bois & Cordes
Terrain du 4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les animations – Théâtre conte en musique (dès 6ans) Frida Papel Musique médiéval & trad du Québec Les Marchands de vent Chanson pop/variété Les Mélodieuxses électro-brass House of Brass Turbo électro-folk ardennais La Boult’ik Projet Les artistes de la 12e édition des Rencontres Boult-aux-Bois & Cordes intégreront la programmation Buvette et restauration
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Terrain du 4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est m.a.r.s@laposte.net
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English :
Performances: Musical storytelling theater (ages 6 and up): Frida Papel Medieval & traditional music from Quebec: Les Marchands de vent Pop/variety songs: Les Mélodieuxses Electro-brass: House of Brass Turbo electro-folk from the Ardennes: La Boult’ik Projet Artists from the 12th edition of the Rencontres Boult-aux-Bois & Cordes will be part of the lineup Refreshments and food
L’événement Marché Festif Bio & local / Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-04 par Ardennes Tourisme
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