Informations pratiques

Boult-aux-Bois

Marché Festif Bio & local / Boult-aux-Bois & Cordes

Terrain du 4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les animations – Théâtre conte en musique (dès 6ans) Frida Papel Musique médiéval & trad du Québec Les Marchands de vent Chanson pop/variété Les Mélodieuxses électro-brass House of Brass Turbo électro-folk ardennais La Boult’ik Projet Les artistes de la 12e édition des Rencontres Boult-aux-Bois & Cordes intégreront la programmation Buvette et restauration

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Terrain du 4 rue de la Cadetière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est m.a.r.s@laposte.net

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English :

Performances: Musical storytelling theater (ages 6 and up): Frida Papel Medieval & traditional music from Quebec: Les Marchands de vent Pop/variety songs: Les Mélodieuxses Electro-brass: House of Brass Turbo electro-folk from the Ardennes: La Boult’ik Projet Artists from the 12th edition of the Rencontres Boult-aux-Bois & Cordes will be part of the lineup Refreshments and food

L’événement Marché Festif Bio & local / Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-04 par Ardennes Tourisme