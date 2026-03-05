La Nature la nuit Maison de la Nature Boult-aux-Bois

La Nature la nuit

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Promenade semi-nocturne en bord de chemin pour découvrir le ciel et identifier les bruits de la nuit.

.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A semi-natural walk along the roadside to discover the sky and identify the sounds of the night.

L’événement La Nature la nuit Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-03 par Ardennes Tourisme