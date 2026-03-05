La Nature la nuit Maison de la Nature Boult-aux-Bois
La Nature la nuit Maison de la Nature Boult-aux-Bois vendredi 17 juillet 2026.
La Nature la nuit
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Date :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

2026-07-17
Promenade semi-nocturne en bord de chemin pour découvrir le ciel et identifier les bruits de la nuit.
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
A semi-natural walk along the roadside to discover the sky and identify the sounds of the night.
L’événement La Nature la nuit Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-03 par Ardennes Tourisme