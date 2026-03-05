La Faune du sol Maison de la Nature Boult-aux-Bois

La Faune du sol

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Capture, observation, identification et découverte du rôle des habitants de la litière forestière .Sortie gratuite

.

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Capture, observe, identify and discover the role of the inhabitants of the forest litter

L’événement La Faune du sol Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-03 par Ardennes Tourisme