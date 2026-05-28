Marché festif Parking Esplanade Ventadour Égletons
Marché festif Parking Esplanade Ventadour Égletons vendredi 7 août 2026.
Égletons
Marché festif
Parking Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Orchestre SINGAR BLOU
Dans le cadre du grand rasemblement régional 4*4, venez profiter de producteurs, commerçants et associations sur place pour vous régaler, de l’entrée au dessert, vous trouverez de quoi réveiller vos papilles mais aussi vous désaltérer.
Pour ce 6 ème marché venez bouger avec les Singlar Blou. .
Parking Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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