Marché festif Esplanade Ventadour Égletons

Égletons

Marché festif

Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez profiter des producteurs, commerçants et associations sur place pour vous régaler, de l’entrée au dessert, vous trouverez de quoi réveiller vos papilles mais aussi vous désaltérer.

Pour ce 7 ème marché voici le retour de l’énergique MOMO et ses musiques populaires. .

Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières