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Marché festif Place du Foirail Égletons

Marché festif Place du Foirail Égletons

Marché festif Place du Foirail Égletons vendredi 21 août 2026.

Lieu : Place du Foirail

Adresse : 5 Boulevard du Chambrel

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Égletons

Marché festif

Place du Foirail 5 Boulevard du Chambrel Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Venez profiter des producteurs, commerçants et associations sur place pour vous régaler, de l’entrée au dessert, vous trouverez de quoi réveiller vos papilles mais aussi vous désaltérer.

Pour ce dernier marché venez zouké toute la soirée ; ca va sentir bon les Iles.   .

Place du Foirail 5 Boulevard du Chambrel Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34  comitedesfetesegletons@outlook.fr

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English : Marché festif

L’événement Marché festif Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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