Marché festif Place du Foirail Égletons
Marché festif Place du Foirail Égletons vendredi 21 août 2026.
Égletons
Marché festif
Place du Foirail 5 Boulevard du Chambrel Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez profiter des producteurs, commerçants et associations sur place pour vous régaler, de l’entrée au dessert, vous trouverez de quoi réveiller vos papilles mais aussi vous désaltérer.
Pour ce dernier marché venez zouké toute la soirée ; ca va sentir bon les Iles. .
Place du Foirail 5 Boulevard du Chambrel Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr
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English : Marché festif
L’événement Marché festif Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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