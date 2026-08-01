Informations pratiques

Loubressac

Marché Gourmand à Loubressac

Place du village Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez profiter d’une soirée conviviale avec restauration sur place et animation musicale !

Venez profiter d’une soirée conviviale avec restauration sur place et animation musicale !

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Place du village Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30

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English :

Come enjoy a fun evening with food available on-site and live music!

L’événement Marché Gourmand à Loubressac Loubressac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée de la Dordogne