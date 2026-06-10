Rencontres Littéraires du Manoir Loubressac
Rencontres Littéraires du Manoir Loubressac vendredi 21 août 2026.
Loubressac
Rencontres Littéraires du Manoir
Presbytère Loubressac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Lecture et débats sur Luis Sépulvéda, écrivain majeur dont la vie aventureuse dans l'Amérique latine des dictatures a forgé le regard politique
Verre de l'amitié offert
Sur les pas de William S
Lecture et débats sur Luis Sépulvéda, écrivain majeur dont la vie aventureuse dans l'Amérique latine des dictatures a forgé le regard politique
Verre de l'amitié offert
Sur les pas de William S. Merwin en partenariat avec Les Rencontres du Manoir d'Autoire
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Presbytère Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 85 04 08 83
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English :
Reading and discussion on Luis Sépulvéda, a major writer whose adventurous life in dictatorship-ridden Latin America forged his political outlook
Friendship drink offered
In the footsteps of William S
L’événement Rencontres Littéraires du Manoir Loubressac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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