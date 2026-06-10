Loubressac

Rencontres Littéraires du Manoir

Presbytère Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Lecture et débats sur Luis Sépulvéda, écrivain majeur dont la vie aventureuse dans l'Amérique latine des dictatures a forgé le regard politique

Verre de l'amitié offert

Sur les pas de William S

Lecture et débats sur Luis Sépulvéda, écrivain majeur dont la vie aventureuse dans l'Amérique latine des dictatures a forgé le regard politique

Verre de l'amitié offert

Sur les pas de William S. Merwin en partenariat avec Les Rencontres du Manoir d'Autoire

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Presbytère Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 6 85 04 08 83

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English :

Reading and discussion on Luis Sépulvéda, a major writer whose adventurous life in dictatorship-ridden Latin America forged his political outlook

Friendship drink offered

In the footsteps of William S

L’événement Rencontres Littéraires du Manoir Loubressac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne