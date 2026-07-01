Informations pratiques

Bénévent-l’Abbaye

Marché Gourmand

Place de la République Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-08-09 15:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09

Le marché de Bénévent l’Abbaye se met en mode marché gourmand pour régaler vos papilles alors notez dès à présent les dates du dimanche 12 juillet et 09 août. Les producteurs et commerçants vous proposeront de la restauration à déguster sur place (mise à disposition de tables et de chaises par la Commune) et pour vous désaltérer notre buvette associative sera à votre disposition.

L’animation sera faite par Titou (le 12 Juillet) et Links (le 09 Août) afin de mettre le feu et du rythme !

Vous retrouverez également vos artisans, vos producteurs et commerçants.

De 8h 30 à 15h 00,

Gratuit. .

Place de la République Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00

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English : Marché Gourmand

L’événement Marché Gourmand Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse