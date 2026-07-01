Marché Gourmand Bénévent-l’Abbaye
dimanche 12 juillet 2026 · Bénévent-l'Abbaye
Informations pratiques
Bénévent-l’Abbaye
Marché Gourmand
Place de la République Bénévent-l’Abbaye Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-08-09 15:00:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Le marché de Bénévent l’Abbaye se met en mode marché gourmand pour régaler vos papilles alors notez dès à présent les dates du dimanche 12 juillet et 09 août. Les producteurs et commerçants vous proposeront de la restauration à déguster sur place (mise à disposition de tables et de chaises par la Commune) et pour vous désaltérer notre buvette associative sera à votre disposition.
L’animation sera faite par Titou (le 12 Juillet) et Links (le 09 Août) afin de mettre le feu et du rythme !
Vous retrouverez également vos artisans, vos producteurs et commerçants.
De 8h 30 à 15h 00,
Gratuit. .
Place de la République Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 26 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché Gourmand
L’événement Marché Gourmand Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Bénévent-l'Abbaye (Creuse)
- Visite de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye 8 juillet 2026
- Atelier Radiesthésie Bénévent-l’Abbaye 8 juillet 2026
- BénéventDredi concert avec Barazic Bénévent-l’Abbaye 10 juillet 2026
- BénéventDredi concert avec Les Fréres Lapompe Bénévent-l’Abbaye 17 juillet 2026
- BénéventDredi concert avec Reborn’s Bénévent-l’Abbaye 24 juillet 2026