Marché gourmand Issigeac
jeudi 10 septembre 2026 · Issigeac
Informations pratiques
Issigeac
Marché gourmand
Au cœur du village Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis au marché gourmand organisé par l’association des commerçants d’Issigeac!
Vous y retrouverez
– Des produits locaux et de saison
– Une restauration sur place
– Vins, douceurs et spécialités
Le tout dans une ambiance musicale ! .
Au cœur du village Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40 lartdufaitmain24@gmail.com
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Issigeac a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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