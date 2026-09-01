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AGENDA · Issigeac

Marché gourmand Issigeac

jeudi 10 septembre 2026 · Issigeac

Marché gourmand Issigeac

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Au cœur du village
Ville
24560 Issigeac
Département
Dordogne
Tarif

Issigeac

Marché gourmand

Au cœur du village Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis au marché gourmand organisé par l’association des commerçants d’Issigeac!

Vous y retrouverez
– Des produits locaux et de saison
– Une restauration sur place
– Vins, douceurs et spécialités

Le tout dans une ambiance musicale !   .

Au cœur du village Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 45 35 40  lartdufaitmain24@gmail.com

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Issigeac a été mis à jour le 2026-08-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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