Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Venez participer à une marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet, organisée au profit du Téléthon, par l’association Le Gardon et le CCAS de Saint-Loup-Lamairé. Au départ de la Place des Poulies, partez pour une balade champêtre, rythmée par des étapes gourmandes qui réveilleront vos papilles. C’est l’occasion idéale de découvrir et d’admirer le paysage, tout en profitant de bons produits. Un parcours convivial et solidaire à partager en famille ou entre amis pour se dégourdir les jambes tout en se régalant ! Début de la marche à 17 h30. Tarif 12 euros. Informations au 05 49 64 60 21. .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 60 21

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English : Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet

L’événement Marche gourmande à Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-08 par CC Airvaudais Val du Thouet