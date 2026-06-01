Nantiat

Marche gourmande

Lavergne Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La marche gourmande, c’est bien plus qu’une rando… Un parcours d’environ 10 km, rythmé par 3 pauses gourmandes et dégustatives. On marche, on déguste, on partage… Et surtout une expérience conviviale, gourmande et solidaire. Rejoignez nous pour une soirée inoubliable alliant sport, gastronomie et découverte ! .

Lavergne Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 04 01 gerard.doudet@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche gourmande

L’événement Marche gourmande Nantiat a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin