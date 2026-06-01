Marche gourmande Nantiat
Marche gourmande Nantiat samedi 27 juin 2026.
Nantiat
Marche gourmande
Lavergne Nantiat Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-27 13:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La marche gourmande, c’est bien plus qu’une rando… Un parcours d’environ 10 km, rythmé par 3 pauses gourmandes et dégustatives. On marche, on déguste, on partage… Et surtout une expérience conviviale, gourmande et solidaire. Rejoignez nous pour une soirée inoubliable alliant sport, gastronomie et découverte ! .
Lavergne Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 04 01 gerard.doudet@sfr.fr
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English : Marche gourmande
L’événement Marche gourmande Nantiat a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin
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