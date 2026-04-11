Marché hebdomadaire à Saint Laurent-des-Autels Saint Laurent-des-Autels Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Marché hebdomadaire à Saint Laurent-des-Autels

Saint Laurent-des-Autels Place de la Mairie Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 07:00:00

fin : 2026-10-28 13:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Un marché alimentaire bien achalandé à Saint Laurent-des-Autels !

Sur Saint Laurent-des-Autels, entre Ancenis et Vallet, retrouvez tous les mercredis matins, un petit marché alimentaire pour faire vos provisions pour la semaine.

Primeurs, maraîchers, charcutier, poissonier, boucher mais aussi vendeur de produits secs tout y est pour remplir votre panier de bons produits frais et locaux. .

Saint Laurent-des-Autels Place de la Mairie Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

A well-stocked food market in Saint Laurent-des-Autels!

L’événement Marché hebdomadaire à Saint Laurent-des-Autels Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges