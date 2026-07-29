Informations pratiques

Airvault

Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15 12:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 15 août, profitez d’une ambiance joyeuse et chaleureuse au cœur du marché ! “Les Filles de Thouars” vous proposent un beau moment de partage et de convivialité au son de l’accordéon… .

Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13

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English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation

L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Airvaudais Val du Thouet