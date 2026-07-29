Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault
samedi 15 août 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
Place Saint-Pierre Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 12:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Chaque samedi, un marché de producteurs locaux a lieu de 8 h 30 à 12 h 30, Place Saint-Pierre et sous les Halles à Airvault. En saison estivale, une animation est proposée chaque samedi. Le 15 août, profitez d’une ambiance joyeuse et chaleureuse au cœur du marché ! “Les Filles de Thouars” vous proposent un beau moment de partage et de convivialité au son de l’accordéon… .
Place Saint-Pierre Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 70 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation
L’événement Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Airvault (Deux-Sèvres)
- Visite ludique et sensorielle à Airvault, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Office de Tourisme Airvault 29 juillet 2026
- Concert Allegro Festival 2ème Édition Obligato barocco Château Les Sénéchaux Airvault 30 juillet 2026
- Spectacle « Je vous écris de Verdun… » Airvault 31 juillet 2026
- Spectacle Je vous écris de Verdun… Airvault 1 août 2026
- Marché hebdomadaire d’Airvault (samedi matin) et animation Airvault 1 août 2026