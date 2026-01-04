Nasbinals

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE NASBINALS

Nasbinals Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 08:00:00

fin : 2026-11-15 13:00:00

Date(s) :

2026-01-04 2026-01-11 2026-01-18 2026-01-25 2026-02-01 2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17

Le marché de Nasbinals accueille habitants et visiteurs au cœur du plateau. Dans une ambiance typique de l’Aubrac, vous y trouverez une sélection de spécialités locales. Idéal pour faire le plein de qualité avant de partir en randonnée ! .

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 4 66 32 50 17

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English :

L’événement MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE NASBINALS Nasbinals a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien