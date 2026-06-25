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Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim

Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim

Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Halle des fêtes

Adresse : rue Clémenceau 68920 Wintzenheim

Ville : Wintzenheim

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim Dimanche 5 juillet, 09h00

le 1er Marché Historique et Toutes Collections 5 Juillet 2026 de 9h à 17h. une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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Halle des fêtes rue Clémenceau 68920 Wintzenheim Wintzenheim


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