Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim
Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim dimanche 5 juillet 2026.
Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim Dimanche 5 juillet, 09h00
le 1er Marché Historique et Toutes Collections 5 Juillet 2026 de 9h à 17h. une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00
1
Halle des fêtes rue Clémenceau 68920 Wintzenheim Wintzenheim
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Wintzenheim
- Concert Les Marie-Claire Wintzenheim 2 juillet 2026
- Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim 5 juillet 2026
- Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim 5 juillet 2026
- Market Fest Pokemon & TCG Wintzenheim 5 juillet 2026
- Marché Historique et toutes Collections Wintzenheim 5 juillet 2026