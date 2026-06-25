Marché historique et toutes collections Halle des fêtes Wintzenheim Dimanche 5 juillet, 09h00

le 1er Marché Historique et Toutes Collections 5 Juillet 2026 de 9h à 17h. une passion sur le thème de l’antiquités militaire de l’époque Napoléon à la 2ème guerre mondiale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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Halle des fêtes rue Clémenceau 68920 Wintzenheim Wintzenheim



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