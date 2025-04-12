Marché humanitaire du monde, Centre Schweitzer, Kaysersberg-Vignoble

Informations pratiques

Marché humanitaire du monde 19 et 20 septembre Centre Schweitzer Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans la lignée de l’engagement humanitaire du docteur Schweitzer, le Centre Schweitzer et la ville de Kaysersberg Vignoble a le plaisir d’inviter des associations humanitaires locales à venir vous faire découvrir leurs actions et la culture d’ailleurs lors d’un marché du monde.

Au programme : vente d’artisanat du monde, de boissons traditionnelles, et découverte de l’œuvre humanitaire de ces Alsaciennes et Alsaciens qui œuvrent pour la paix et l’égalité à l’international.

Et pour la première fois, le Centre Schweitzer aura également l’honneur d’accueillir comme invité d’honneur de l’évènement la Fondation Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, représentée par son vice-président Damien Mougin.

Centre Schweitzer 126 rue Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Kaysersberg-Vignoble 68240 Kaysersberg Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 https://centreschweitzer.org/ https://www.instagram.com/centreschweitzerkbv/;https://www.facebook.com/centreschweitzerkbv Le Centre Schweitzer est un centre d’interprétation axé sur la notion de Prix Nobel de la Paix et de sa résonance actuelle. Il est dédié à la valorisation de la notion universelle de Paix, présente dans l’ensemble de l’œuvre d’Albert Schweitzer, natif de Kaysersberg.

La Paix, moteur de l’action d’Albert Schweitzer, abordée sous différents angles et dans une logique de progression, permet à chaque visiteur de prendre conscience du caractère universel et intemporel de la pensée d’Albert Schweitzer. Parking avec places PMR à proximité immédiate.

Arrêt de bus « Porte Haute » à proximité.

Expositions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Dans la lignée de l’engagement humanitaire du docteur Schweitzer, le Centre Schweitzer et la ville de Kaysersberg Vignoble a le plaisir d’inviter des **associations humanitaires locales** à venir et …

© Centre Schweitzer, Kaysersberg Vignoble