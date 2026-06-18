Marché Laine & Soie La Chapelle-en-Vercors vendredi 31 juillet 2026.

La Chapelle-en-Vercors

Marché Laine & Soie

Place du Champ de mars La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Marché artisanal Laine et Soie , éleveurs, producteurs, artisans du textile fait main.

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Place du Champ de mars La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 27 03 99 toisondart26@gmail.com

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English :

Laine et Soie Artisan Market: Breeders, producers, and artisans of handmade textiles.

L’événement Marché Laine & Soie La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme