Marché Laine & Soie La Chapelle-en-Vercors
Marché Laine & Soie La Chapelle-en-Vercors vendredi 31 juillet 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Marché Laine & Soie
Place du Champ de mars La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Marché artisanal Laine et Soie , éleveurs, producteurs, artisans du textile fait main.
.
Place du Champ de mars La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 27 03 99 toisondart26@gmail.com
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English :
Laine et Soie Artisan Market: Breeders, producers, and artisans of handmade textiles.
L’événement Marché Laine & Soie La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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