Marché littéraire Place des Arcades Nyons

Informations pratiques

Nyons

Marché littéraire

Place des Arcades Librairie E Pinet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Une dizaine d’auteurs à la rencontre des lecteurs devant la librairie Pinet

Auteur en dédicace

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Place des Arcades Librairie E Pinet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 26

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English :

About ten authors %E0 meeting readers in front of the Pinet bookstore

Book signing

L’événement Marché littéraire Nyons a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale