Marché littéraire Place des Arcades Nyons
jeudi 16 juillet 2026 · Place des Arcades · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Marché littéraire
Place des Arcades Librairie E Pinet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Une dizaine d’auteurs à la rencontre des lecteurs devant la librairie Pinet
Auteur en dédicace
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Place des Arcades Librairie E Pinet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 26
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English :
About ten authors %E0 meeting readers in front of the Pinet bookstore
Book signing
L’événement Marché littéraire Nyons a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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