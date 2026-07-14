UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nyons

Marché littéraire Place des Arcades Nyons

jeudi 16 juillet 2026 · Place des Arcades · Nyons

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place des Arcades
Adresse
Librairie E Pinet
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif

Nyons

Marché littéraire

Place des Arcades Librairie E Pinet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Une dizaine d’auteurs à la rencontre des lecteurs devant la librairie Pinet
Auteur en dédicace
  .

Place des Arcades Librairie E Pinet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

About ten authors %E0 meeting readers in front of the Pinet bookstore
Book signing

L’événement Marché littéraire Nyons a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Nyons (Drôme)