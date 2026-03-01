Marché mensuel de la Ruche Eco Courtenay

Marché mensuel de la Ruche Eco

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Les marchés de la Ruche Eco permettent à des producteurs, créateurs ou revendeurs de se faire connaître, de développer leur chiffre d’affaires et d’innover en rencontrant leurs pairs.

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 64 18 42

English :

La Ruche Eco markets give producers, designers and retailers the opportunity to make themselves known, develop their sales and innovate by meeting their peers.

